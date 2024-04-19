نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافية الروسية يفتتح معرض تقاليد الإسلام في روسيا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، معرض صور عن "تقاليد الاسلام في روسيا" في السادسة مساءا، بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وقال المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في بيان له، إن المعرض ينظم من قبل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ومجلس شورى المفتيين.

وحضر المعرض وفد من الإدارة الدينية بروسيا، مكون من روشان أبياسوف النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتيين الروس، ونائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، ورينات أبيانوف مدير إدارة الثقافة الروحية لمسلمي روسيا، وإلشات صلاح الدينوف مدير دار نشر "اقرأ"، والفنانة الروسية تشولبان شرف الدينوفا عضو اتحاد الفنانين بروسيا وتتارستان.

يتناول المعرض صورا حية من نشاط الإدارة الدينية المتنوع لمسلمي روسيا، حيث تضم الصورة الشهيرة للرئيس بوتين أثناء زيارته لمسجد الجمعة بمدينة ديربند التاريخية في داغستان، وهو واحد من أقدم المساجد، حيث تم تقديم المصحف كهدية لبوتين الذي ظهر في الصورة محتضنه بينما كان يقول: "علينا حماية العقائد الدينية من أي إساءة".

من جانبه أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر إلى أن المعرض فرصة للتعرف على التراث الثقافي والتاريخي لمسلمي روسيا.

وأضاف جاتين أن المعرض مقسم لـ8 أجزاء لنقل صور الأنشطة لمسلمي روسيا من خلال 8 أقاليم بما في ذلك تنظيم مسابقات في حفظ القرآن، ودورات لتعليم المسلمين المكفوفين وضعاف البصر في تعلم قراءة القرآن بنظام برايل، والحرف اليدوية بالمراكز الإسلامية، وزيارات مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين إلى البلدان الإسلامية المختلفة، وكذلك ينقل المعرض صفحات من التعاون بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ومصر على المستويين الرسمي والمجتمع المدني.