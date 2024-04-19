نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يرأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الجنوب أفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يتوجه إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية المصري والجنوب أفريقي، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين مصر وجنوب إفريقيا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يستهل الوزير شكري زيارته بمشاورات سياسية يعقدها مع نظيرته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، حيث سيتم تناول الإطار العام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كاشفًا أنه سيتم التوقيع خلال هذه الدورة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين وتسهم فى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بينهما.