العالم اليوم - بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يحتجز طاقم إسعاف في طولكرم

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يحتجز طاقم إسعاف في طولكرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 07:21 مساءً - أظهر مقطع فيديو احتجاز قوة من الجيش الإسرائيلي طاقم إسعاف تابعا للهلال الأحمر الفلسطيني، على مدخل مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الواقعة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأداء الطاقم لعمله الطبي.

والسبت قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اشتبكت مع فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الثاني من مداهمة أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين على الأقل.

والجمعة بدأ الجيش الإسرائيلي مداهمة في منطقة نور شمس قرب طولكرم، وقال الجيش إن عددا من المسلحين قتلوا بينما اعتقل آخرون، وأصيب 4 جنود على الأقل في تبادل لإطلاق النار.

وقالت كتيبة طولكرم، التي تضم عدة فصائل فلسطينية، إن مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات إسرائيلية، السبت.

وشوهدت 3 طائرات مسيّرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت مركبات عسكرية إسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار.