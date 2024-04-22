العالم اليوم - روسيا: سيطرنا على بوهدانيفكا في شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:24 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية سيطرت على قرية بوهدانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وكانت السيطرة على بوهدانيفكا، الواقعة إلى الغرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، موضع شك لبعض الوقت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها مساء الأحد بوهدانيفكا باعتبارها واحدة من سلسلة قرى قالت إن قواتها صدت فيها 13 هجوما روسيا. لكنها لم تذكر تفاصيل محددة.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأسبوع الماضي سيطرة روسيا على بوهدانيفكا بأكملها، بينما أقرت بأنها فقدت بعض المواقع في القرية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتشير مصادر أوكرانية غير رسمية إلى أن بوهدانيفكا سقطت في أيدي الروس استنادا إلى لقطات مصورة للقرية وبلدة تشاسيف يار إلى الجنوب الغربي.

وركزت أوكرانيا اهتمامها على الدفاع عن تشاسيف يار ووصفتها بأنها موقع مهم لمنع الروس من التقدم غربا عبر منطقة دونيتسك إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال ماكسيم جورين القائد على الخطوط الأمامية في المنطقة للتلفزيون الوطني إن جميع المواقع المحيطة بتشاسيف يار أصبحت تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة.

وكان قد قال قائد الجيش الأوكراني إن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام القليلة الماضية مع تكثيف روسيا هجماتها بالمدرعات واحتدام المعارك للسيطرة على قرية تقع غربي مدينة باخموت المدمرة.

ويعكس بيان الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الذي جاء بعد مرور أكثر من عامين على بدء حرب أوكرانيا، أجواء الغضب في كييف إذ لا يزال الكونجرس الأميركي يعرقل قرارا بمساعدات عسكرية مهمة توقعت كييف تسلمها منذ أشهر.

وسيطرت القوات الروسية على باخموت في مايو العام الماضي بعد قتال عنيف استمر لأشهر ودمر المدينة التي كان يسكنها ذات يوم نحو 70 ألف نسمة.