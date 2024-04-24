أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني

أحمد جودة - القاهرة - ويؤكد: قمة المنامة تُعقد في توقيت دقيق

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، والوفد المصاحب له من السادة النواب بالمجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة، حيث يُشارك الوفد في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول الأوضاع العربية الراهنة عشية انعقاد القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين منتصف شهر مايو المُقبل.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده خلال اللقاء أن القمة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران، فضلًا عن تأزم الوضع الإنساني والسياسي والميدان في السودان، واستمرار الأزمات الضاغطة في ليبيا واليمن وسوريا.

وشدد أبو الغيط على أن القمة تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، مُعربًا عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي اللوجستية والموضوعية.

وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة استمع باهتمام لرؤية رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن العمل البرلمان على الصعيد العربي يُعد رافدًا مهمًا للعمل العربي المشترك.