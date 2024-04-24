العالم اليوم - "طيور الخير" الإماراتية تُنفذ الإسقاط الـ36 لإغاثة سكان غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:24 مساءً - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإمارتية، الأربعاء، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 36 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر منصة"إكس": "شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان القوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأضافت: "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 2353 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".

وبهذه العملية يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم و جواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2723 طن من المساعدات.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.