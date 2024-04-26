نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسالة طبية داخل غزَّة.. كيف تمَّ استئصال ورم ضخم لمريض بالمستشفى الميداني الإماراتي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُثبت أهل قطاع غزَّة أنَّهم في كل يوم جديرون بالاحترام والتقدير، فبالإضافة إلى كونهم درعًا يحارب الصهاينة بالروح والدماء، يظلّ لديهم الجديد دوما، ما إذا توفَّرت لهم أدنى الإمكانيات.

في حادث لفت أوساط معنية، نجح فريق أطباء المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في استئصال ورم يزن 5 كيلو غرامات من بطن مريض.

حسب معلومات، فإنَّ المريض الذي أُجريت له الجراحة، كان يعاني منذ سنوات من آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة.

ووفقًا لمعلومات تداولتها وسائل إعلام مختلفة، تمكَّن فريق طبي تابع لـ المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة من إجراء عملية جراحية؛ من أجل استئصال ورم في بطن مريض، كان في حاجة ضرورية لاتخاذ قرار سريع.

وحول الورم، فقال اطباء، بأنَّ حجمه زان ما يقارب 5 كيلو جرامات، كما سيخضع لفحص مخبري لتحديد البروتوكول العلاجي لاستكمال مرحلة الاستشفاء، حيث سيواصل الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي تقديم الاستشارات لمتابعة حالة المريض وتقديم العلاج اللازم له.

كما يواصل المستشفى تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3.

ولازال شمال قطاع غزة، يستقبل مساعدات جوية إماراتية، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" بالإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

قوات مصرية تشارك في الإغاثة

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات المصرية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2435 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة برا عبر معبر كرم أبوسالم وجوا عبر عملية طيور الخير نحو 2805 أطنان من المساعدات. وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.