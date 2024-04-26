نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراضا على سياسة بايدن.. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هالة غريط استقالتها، اعتراضا على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".

وتعمل هالة غريط نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية، وباستقالتها تكون الاستقالة الثالثة على الأقل في الوزارة بسبب هذه القضية.