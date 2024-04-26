نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيّرة للأمن الإيراني تقتل إرهابيين في ضواحي زاهدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قتلت القوات الأمنية الإيرانية إرهابيين بعملية نفذتها بطائرة مسيرة استهدفت سيارة مشبوهة في ضواحي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "ارنا" أن القوات الأمنية الإيرانية نفذت هجوما بطائرة مسيرة على سيارة للإرهابيين في ضواحي زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان مما أدى إلى مقتل إرهابيين اثنين".

وأضافت: "تم استهداف سيارة الإرهابيين خلال عملية بطائرة مسيرة للقوات الأمنية في منطقة شورو باتجاه سرجنكل في ضواحي مدينة زاهدان. وفي هذه العملية الناجحة قُتل إرهابيان إثنان".

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وفي بداية أبريل الجاري وقع هجوم على مراكز الشرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان ووصل عدد القتلى إلى 16 قتيلا من المسلحين و11 من رجال الأمن.

وأعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، عودة الأمن في مدينتي راسك وتشابهار مع بدء عمليات تطهير منطقة الاشتباكات.