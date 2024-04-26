نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير فرنسا بالقاهرة: صوتنا لصالح اعتماد دولة فلسطين داخل الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة فعاليات "هنا فلسطين"، دعما للثقافة الوطنية الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، أكد سفير فرنسا في القاهرة، إريك شوفالييه، أن هذه المبادرة التي يستضيفها المعهد الثقافي الفرنسي ابتداءً من 26 حتى 29 من الشهر الجاري، تستهدف عرض الهوية الفلسطينية، من خلال عدد من الأدباء، والمثقفين في فلسطين.

وأضاف أن ذلك تعبيرًا عن كامل التضامن وتشبثًا ببارقة الأمل لتحقيق السلام، إيمانًا من فرنسا بضرورة الاطلاع والانفتاح على الثقافة الفلسطينية، التي يتوجب الحفاظ عليها بهويتها الخاصة، والتي تعد حارسا للذاكرة والتراث الفلسطينيين، لأنها تجسد الهوية الجمعية الفلسطينية، التي لا يمكن إنكارها أبدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، والمستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي في مقر المعهد الفرنسي بالمنيرة.

وأكد السفير شوفالييه، أن فرنسا مستمرة قدما في دورها المحوري في إحلال السلام، لا سيما أنها صوتت في مجلس الأمن لصالح اعتماد دولة فلسطين داخل الأمم المتحدة، وأن ذلك يعطي رسالة واحدة بأن أفعال باريس تتحدث عن نفسها.

وأوضح، أن باريس أيضا مرتبطة بالرد الإنساني على أحداث غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يحتاج إليها بشدة، وهي تعي دور "الأونروا" الكبير لدى الشعب الفلسطيني، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان إقرار السلام في المنطقة.

وأعرب عن تقديره لفريق العمل الثقافي بسفارة فلسطين في مصر، للتعاون فيما يصب لصالح دعم الثقافة الفلسطينية في الفعالية.