العالم اليوم - بهذه الطريقة.. روسيا تعرقل وصول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بهذه الطريقة.. روسيا تعرقل وصول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 03:28 مساءً - أفاد مسؤول أوكراني أمني بارز وكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية بهدف "شل" الإمدادات العسكرية، وبينها المساعدة الغربية.

وأتت تصريحات المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديد في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوكراني: "إنها إجراءات تقليدية قبل شن هجوم. والهدف شل الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية".

وأعلن الكرملين، الخميس، أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" لن يغير شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال لقاء مع صحفيين إن "الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة، غير أن ذلك لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في فبراير إلى أوكرانيا صواريخ من نوع "أتاكمز" بناء على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن.

وتتمتع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، تلبية لمطلب ألحت فيه كييف منذ فترة طويلة كي يتسنى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك.