العالم اليوم - مسؤول تركي: أردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 07:21 مساءً - قال مسؤول تركي يوم الجمعة إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في التاسع من مايو بالبيت الأبيض تأجل بسبب تغييرات في جدول أعمال الرئيس التركي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن موعدا جديدا للاجتماع سيُحدد في وقت قريب.

ولم يعلن البيت الأبيض رسميا عن الزيارة لكن مسؤولا أميركيا قال لرويترز في أواخر مارس إن البيت الأبيض عرض عقد الاجتماع في التاسع من مايو وإن أنقرة قبلت بذلك.

في وقت سابق الجمعة، كانت صحيفة "حرييت" التركية قد أكدت أنه لم يصدر أي قرار في أنقرة بهذا الشأن.

وذكرت "حرييت" أن أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء الزيارة، بينما "يبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامجها".

وبحسب الصحيفة، فإن "مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة تحاول منع هذه الزيارة، بعد زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا".

وعند الإعلان عن الزيارة، قالت وسائل إعلام تركية إنه من المتوقع أن يناقش أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من القضايا التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تدهور العلاقات بين الحليفين التاريخيين، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.

وجاءت زيارة هنية إلى تركيا ولقاؤه الرئيس أردوغان عقب تقارير تحدثت عن نية حماس البحث عن دولة تنتقل إليها خارج قطر.

إلا أن الجانبين فيما بعد (حماس وقطر) أكدا عدم صحة هذه التقارير، حيث أكدت الدوحة أنه لا مبرر لمغادرة الحركة الأراضي القطرية.