العالم اليوم - بعد هجومها الفاشل.. أوستن: على إيران مراجعة فعالية أسلحتها

انتم الان تتابعون خبر بعد هجومها الفاشل.. أوستن: على إيران مراجعة فعالية أسلحتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:25 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، إنه يتعين على إيران أن تراجع فعالية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الفاشل على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف أوستن للصحفيين: "عليهم أن يراجعوا فعالية أنظمة أسلحتهم وخططهم".

وتابع قائلا: "أعتقد أن إسرائيل أظهرت أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".

وبدأ التحرك نحو القتال المفتوح المباشر في الأول من أبريل بقيام إسرائيل بقتل جنرالين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأدى ذلك إلى قيام إيران بشن هجوم انتقامي، استخدمت فيه أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة ساعدت الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الإقليميين والدوليين في إسقاطها دون أضرار كبيرة في إسرائيل.

وبعد ذلك جاءت الضربة الإسرائيلية، حيث قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية أطلقت النار في عدة محافظات بعد ورود تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة.

وقالت إيران إن دفاعاتها الجوية أطلقت النار على قاعدة جوية رئيسية بالقرب من أصفهان، التي تشكل موطنا لمواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك موقع التخصيب تحت الأرض في نطنز، والذي تم استهدافه مرارا بهجمات إسرائيلية مشتبه بها.