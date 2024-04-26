نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليتوانيا تدعو حلفاء أوكرانيا للاستعداد لحزمة مساعدات أمريكية لكييف ستكون "الأخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت، إنه يتعين على حلفاء أوكرانيا أن يستعدوا لحقيقة مفادها أن حزمة المساعدات التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا ستكون الأخيرة.

وأضافت سيمونيت في تصريح صحفي، يوم الجمعة: "من الجيد جدا أن يقرر الكونغرس الأمريكي مساعدة أوكرانيا، لكن يجب علينا الآن أن نبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا تبين أن هذه هي الحزمة الأخيرة من نوعها".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي "الانتظار، بل الاستعداد"، مضيفة أنه "يجب ألا نجلس ونتحدث عما إذا كانت هذه هي الحزمة الأخيرة أم لا، يجب أن نستعد لحقيقة أنها قد تكون كذلك".

وفي 24 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشاريع قوانين سبق أن وافق عليها الكونغرس الأمريكي لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار دولار.

وبعد التوقيع على الوثائق، أعلن البنتاغون أنه سيرسل إلى أوكرانيا أسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار.