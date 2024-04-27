العالم اليوم - أرامكو السعودية ورونغشنغ الصينية تبحثان مشروعا مشتركا جديدا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 05:22 مساءً - قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها تدرس إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة "مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)" مع الشريك الصيني، شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة.

وأضافت أرامكو في بيان، السبت، أنها تدرس أيضا فرصا استثمارية كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكل من السعودية والصين، وذلك بالشراكة مع "رونغشنغ".

وبحسب البيان، تضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في "ساسرف"، بالإضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50 بالمئة في شركة "نينغبو تشونغجين" للبتروكيماويات المحدودة، والتابعة لشركة "رونغشنغ"، فضلا عن المشاركة في مشروع توسعتها.

وكانت أرامكو السعودية قد وقعت اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "رونغشنغ"، تنص على استحواذ محتمل لشركة "رونغشنغ" على حصة بنسبة 50 بالمئة في "ساسرف".

واستحوذت أرامكو في يوليو 2023 على حصة 10 بالمئة في "رونغشنغ" من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار، ومقرها هولندا.

وتمتلك "رونغشنغ" بدورها حصة بنسبة 100 بالمئة في شركة "نينغبو تشونغجين" للبتروكيماويات المحدودة.