نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهي عابدين: انا ضد تصنيف الشخصيات بين الخير والشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نهي عابدين عن شخصيتها في مسلسل "العتاولة" وهل كان المقصود إظهار شخصية "ديحا" بهذه الطيبة، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "كلام الناس" التي تقدمها الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC.

أكدت نهى عابدين أنها ضد تصنيف الشخصيات بين الخير والشخصيات وأنها عند تناوله لأي شخصية تذاكرها بأبعادها لكنها لم تحصرها في خير أو شر مطلق.

وأوضحت نهي عابدين أن جميع الشخصيات تحتمل أن تكون طيبة أو شريرة حسب الموقف معلقة: "انا ضد تصنيف الشخصيات بين الخير والشر، كلنا بني ادمين عندنا كل المشاعر بين الخير والشر مفيش حاجة منهم مطلقة، ومش صح إني اقدم شخصية فيها شر مطلق أو شخصية فيها خير مطلق".

تفاصيل مسلسل العتاولة

يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين كان مشاركتها في مسسلسل العتاولة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني وضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم:الفنان باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، هدى الأتربي، محمد التاجي وآخرون.

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين