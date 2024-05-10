هيبتا والفيل الأزرق.. 5 أفلام ينتظر الجمهور الجزء الثاني منها (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - يوجد العديد من الأفلام أعلن منتجيها ومخرجيه عن وجود أجزاء جديدة منها، وهذه الأفلام لقت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها سواء في السينمات أو عبر شاشات التلفزيون، ويرصد لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الأفلام التي من المقرر عمل جزء جديد منها.

1-الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

كشف المخرج هادي الباجوري عن تحضيره للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في 2016، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن بطولة ماجد الكدواني، وعمرو يوسف، ياسمين رئيس، كندة علوش، هاني عادل، أحمد مالك، جميلة عوض، دينا الشربيني، أحمد داود.

2-الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

أعلن المنتج طارق الجنايني منذ أيام عن تحضيره لتقديم جزء ثاني من فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، ويأتي ذلك بعد تحقيق العمل نجاحًا ملحوظًا في السينمات واقترابه من حصد 65 مليون جنيه بإجمالي إيراداته.

3-الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

يعد الجزء الثالث هو الأضخم إنتاجيًا من الجزء الأول والثاني الذي طرحوا في 2015و2018، حيث أن ميزانية الفيلم 8 ملايين دولار ويعد هذا المبلغ كبير بالنسبة لإنتاج فيلم عربي، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا.

يشارك فيلم "ولاد رزق 3" في سباق عيد الأضحى 2024، بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كلًا من الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين وماجد الكدواني، وأسر ياسين ومن مفاجأت الجزء الثالث هو ظهور النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

4-الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

خلال الوقت الحالي، يواصل صانع فيلم "الفيل الأزرق" بقيادة كريم عبد العزيز التحضير للجزء الثالث من السلسلة، ويتمتع هذا الجزء بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

والجدير بالذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" حقق المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، بعد تحقيقه لإيرادات قدرها 104 ملايين جنيه في عام 2019. الفيلم من بطولة نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وتارا عماد، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

5-الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

أكد المستشار تركي آل الشيخ دعمه لإنتاج الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي، بعد نجاح الجزء الأول قبل 26 عامًا وتحقيقه أرقامًا قياسية في شباك التذاكر.