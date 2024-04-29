قطر تعرب عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد في محيط مدينة الفاشر بالسودان

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أحمد جودة - القاهرة - تعرب دولة قطر عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد والعنف في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، وتدعو في هذا السياق كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنّب القتال، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين.

تؤكد وزارة الخارجية، ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام. كما تشدّد على ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، وحل جذورها بشكل كامل.

وتجدّد الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.