ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً على الأقل.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أعلنت السلطات في ولاية "ريو غراندي دو سول" حالة الطوارئ في ظل توقعات بهطول المزيد من الأمطار.
وأثرت الأضرار الناجمة عن العواصف على ما يقرب من 150 بلدة، وأجبرت أكثر من عشرة آلاف شخص على ترك منازلهم.
وقال الحاكم إدواردو ليتي لولاية "ريو غراندي دو سول": إن هذه أسوأ كارثة مناخية تضرب الولاية الحدودية مع كل من الأوروغواي والأرجنتين.
وفي نهاية مارس الماضي، أدت أمطار غزيرة هطلت على جنوب شرق البرازيل إلى مقتل 25 شخصا في ولايتي "ريو دي جانيرو" و"إسبيريتو سانتو".
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