نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: واشنطن علقت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت وسائل إعلام أمريكية أنه وللمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، علقت الولايات المتحدة الأمريكية إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل.

وجاء في تلك الوسائل: "قال مسؤولون إسرائيليون إن إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل توقفت الأسبوع الماضي".

وأوضح المنشور أن تعليق الإمدادات هو الأول منذ أكتوبر من العام الماضي، مؤكدا أن هذا الحادث أثار "قلقا شديدا" في الحكومة الإسرائيلية.

وذكر موقع "أكسيوس" بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشار، في وقت سابق من شهر أبريل، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل بحاجة إلى إعلان وتنفيذ عدد من الإجراءات المحددة، واتخاذ خطوات ملموسة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة العاملين في المجال الإنساني".

وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.