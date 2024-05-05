ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
كشفت السلطات البرازيلية في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البلاد، عن أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 66 قتيلا وأكثر من 100 مفقود.
وذكر الدفاع المدني بالولاية، في بيان اليوم، أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ارتفع إلى 101 شخص، كما نزح أكثر من 80 ألفا آخرين، مشيرا إلى أن السلطات تحقق فيما إذا كانت هناك صلة لست حالات وفاة أخرى بالعواصف.
وتسببت العواصف والأمطار في الأيام القليلة الماضية بأضرار لأكثر من 300 بلدة ومدينة في الولاية المتاخمة لحدود كل من أوروغواي والأرجنتين.. كما دمرت مياه الأمطار طرقا وجسورا في عدة مناطق بالولاية، بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
جدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعزم زيارة ولاية /ريو جراندي دو سول/ اليوم، لتفقد الأوضاع بها.
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