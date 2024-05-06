العالم اليوم - "شل" تجري محادثات لبيع محطات وقود ماليزيا لأرامكو السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 02:18 مساءً - قالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة، لوكالة رويترز، إن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية المملوكة للدولة لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد، في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار.

ورفضت شل التعليق على المحادثات لكنها قالت إن ماليزيا سوق مهمة للشركة. وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق أيضا.

وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ولا تمتلك أي شركة أخرى باستثناء بتروناس الماليزية المملوكة للدولة شبكة أكبر.

وأوضح أحد المصادر أن المحادثات بدأت في أواخر 2023، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

وقدر مصدران مطلعان قيمة الصفقة بنحو أربعة إلى خمسة مليارات رينجت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار)، وفقا لرويترز.