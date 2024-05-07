اعتقال 125 شخصا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة أمستردام في هولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:33 صباحاً - قالت السلطات الهولندية إن شرطة مكافحة الشغب أنهت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة أمستردام، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، واعتقلت نحو 125 شخصا في اشتباكات اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.

وقالت الشرطة في رسائل نشرتها الليلة الماضية على منصة إكس إنها اضطرت إلى التحرك لوقف الحدث وتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون الذين استخدموا العنف ضد الشرطة في مكان الواقعة.

وقالت الشرطة «كان تدخل الشرطة ضروريا لاستعادة النظام. نرى الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. وندرك أن تلك الصور قد تبدو عنيفة».

وأظهرت وسائل إعلام محلية متظاهرين يطلقون الألعاب النارية على أفراد من الشرطة لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في أي من الجانبين.

كما أظهر مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة الوطنية استخدام الشرطة جرافة في هدم المتاريس، بينما حمل ضباط الهراوات والدروع وبدأوا في ضرب بعض المتظاهرين.

وكتبت الشرطة في وقت لاحق على إكس «كل شيء هادئ الآن… الشرطة موجودة في محيط حرم روترسايلاند (جامعة أمستردام)».

وقال وزير التعليم المنتهية ولايته روبرت ديكجراف إن الجامعات مكان للحوار والنقاش وإنه شعر بالحزن عندما شاهد تدخل الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل بالانتشار في أنحاء أوروبا لكنها ظلت أقل حجما بكثير من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة.

ودخلت الشرطة في باريس يوم الجمعة الماضي جامعة سيانس بو الفرنسية وأخرجت طلابا نشطاء احتلوا مبانيها.

ويريد أكثر من 100 طالب معتصمين في جامعة جنت في بلجيكا ضمن احتجاجات متعلقة بالمناخ وغزة تمديد الاعتصام حتى غدا الأربعاء.