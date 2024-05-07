الأمم المتحدة تحث حكومة الاحتلال على وقف التصعيد والمشاركة في المفاوضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:31 مساءً - غرد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتيرس، على موقع إكس قائلا: أشعر بالانزعاج والحزن بسبب تجدد النشاط العسكري في رفح من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقال اليوم الثلاثاء، "إنني أحث حكومة إسرائيل على وقف أي تصعيد، والمشاركة بشكل بناء في المحادثات الدبلوماسية الجارية."

وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، إن "الاتفاق بين إسرائيل وحماس مهم جدا لإنهاء معاناة سكان غزة"، معبرا عن قلقه من الأنشطة العسكرية للقوات الإسرائيلية وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.