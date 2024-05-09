البيت الأبيض: بايدن نقل إلى نتنياهو معارضته المتكررة للعملية العسكرية في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:29 مساءً - قال الناطق باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، معارضته المتكررة وبصورة مباشرة لأي عملية في رفح الفلسطينية.

رئيس CIA أجرى تعديلات على المقترح الجديد لصفقة الرهائن

من ناحية أخرى قال مسؤول كبير في حماس إن رئيس الاستخبارات الأمريكية 'CIA'، أجرى تعديلاتٍ على المقترح الجديد لصفقة الرهائن، وذلك حسبما أفاد موقع يسرائيل هيوم.

ويعد اليوم الخميس، 9 مايو 2024، هو اليوم الـ215 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر إعلان الفصائل الفلسطينية بداية معركة طوفان الأقصى.

وكشفت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 34904 شهداء، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78514 جريحا.

ولفتت إلى أن هناك عددا كبير من المفقودين، لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، حتى الآن، ومعظمهم من الأطفال.