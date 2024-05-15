إسبانيا تشارك في الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفرقة المسرحية الإسبانية ميكرواوبرا بعملها "ليري بيلولا" في الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة والتي تعقد في الفترة من 16 وحتى 22 مايو 2024 في العديد من مسارح القاهرة مثل مسرح الهناجر ومسرح وزارة الشباب ومسرح الطليعة ومكتبة القاهرة ومسرح مركز الإبداع الفني والمجلس الاعلى للثقافة والمسرح الصغير بدار الأوبرا.

و "ليري بيلولا" – تحولات الشرنقة الثلاث - هي مونودراما مسرحية موسيقية تدور حول حفلة لمغني أوبرا شهير يصل دائمًا متأخرًا فتضطر مساعدته البريئة والخجولة لتسلية الجمهور، على الرغم من رهبتها للمسرح. ستكتشف المساعدة في داخلها أن الحدود غير موجودة، وأن الجانب الأنثوي والذكوري يسافران دائمًا معًا، لأن الأزمة يمكن أن تكون اللحظة المثالية لاكتشاف أجنحتنا والطيران.

قدمت فرقة ميكروأوبرا أول عرض لها في عام 2008 وتهدف الفرقة منذ بدايتها إلى تقريب العالم الرائع للغناء الاوبرالي إلى جميع أنواع الجمهور، من خلال تقديم عروض مسرحية صغيرة ومتوسطة الحجم تحتوي على جميع عناصر الأوبرا، في نطاق حميم ومتاح للجميع.

وتدعم السفارة الإسبانية بالقاهرة مشاركة الفرقة الإسبانية في المهرجان والتي ستقدم بجانب عرضها يوم الـ 18 من مايو على مسرح الطليعة بالعتبة، ورشتان متخصصتان عن الغناء الأوبرالي وتوظيفه دراميا في معهد ثربانتس وأكاديمية الفنون بالقاهرة يومي الـ19 والـ20 من مايو.

ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر، وتعقد الدورة الثانية في الفترة من 16 وحتى 22 مايو 2024 في القاهرة، وهي مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز.

وتقوم بإدارة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.