نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوع ثقافي حافل في الذكرى العاشرة لإنشاء المركز الثقافي الكوري في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المركز الثقافي الكوري لإطلاق أسبوع الثقافة الكورية K-Movement يوم السبت 18 مايو الجاري بدار الأوبرا المصرية في الساعة السابعة والنصف.

وتتزامن نسخة هذا العام من أسبوع الثقافة الكورية مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافي الكوري في مصر.

وعلى مدار أسبوع يمتد من 18 إلى 24 مايو الجاري، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع واستكشاف لمحات من الرقصات والموسيقى والفنون في كوريا الجنوبية.

وسيقام حفل الافتتاح على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، حيث سيتم إقامة عرض فني بعنوان Ulsuu، Earth والذي سيتضمن رقصات مختلفة من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تقنيات الرقص الكوري "بي-بوينج" والرقص الحديث.

وستشارك فرقة Goblin Party وهي فرقة رقص حديث، فريق البي بوي Gamblerz Crew في تقديم عروض متنوعة تمزج بين الرقصات التقليدية والمعاصرة.

وانطلاقًا من اعتقاد راسخ بأن الرقص لغة عالمية تتجاوز الثقافات واللغات، تقوم الفرقتان بالتجول حول العالم لمتابعة شغفهما بتعلم أنماط جديدة من الرقص، سعيًا إلى تصميم وتقديم رقصات مبتكرة ولكن بروح كورية.

وستقدم الفرقتان مجموعة متنوعة من الرقصات العالمية مثل رقصة توتنج، المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وستتضمن العروض أيضًا رقصة مارينيرا الرومانسية التي يؤديها الأزواج في بيرو؛ و"الهاكا" وهي رقصة تقليدية شهيرة لشعب الماوري في نيوزيلندا.

وتتألف فرقة Goblin Party التي أنشئت في عام 2007 من فنانين يمكنهم تصميم وتقديم الرقصات. وحققت فرقة Gamblerz Crew التي تكونت في عام 2002 العديد من الإنجازات في مهرجان Battle of the Year، وهي واحدة من أفضل أربع مسابقات في العالم لرقص البي-بوينج وتقام في ألمانيا.

وعلى هامش الحفل، سيقام معرض فني للأقنعة التقليدية الكورية والمسجلة ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية التابع لليونسكو في عام 2022. وسيتمكن الجمهور من استكشاف الأقنعة التقليدية الكورية وتاريخها الثري. كما سينظم المركز الثقافي الكوري ورش عمل لتصميم الأقنعة الكورية، تحت إشراف متخصصين كوريين.

ورقصة الأقنعة التقليدية الكورية "تالتشوم"، هي تقنية فنية فريدة تجمع بين التاريخ الكوري والتقاليد والتراث الشعبي، وذلك عبر المزج بين الرقص والغناء والالقاء المسرحي. ويرتدي الراقصون أقنعة للبشر أو الأشباح والحيوانات ويتبادلون الحديث مع الجمهور وانتقاد ما يجري حولهم، مما يشيع جو من المرح. وفي الوقت الحاضر، تعتبر أحد عناصر الثقافة الشعبية ويتم تقديمها في العديد من المناطق في مختلف أنحاء كوريا.

ويستعد المركز الثقافي لأن يكون الحفل الختامي لأسبوع الثقافة الكورية مبهرًا ونابضًا بالحياة في الوقت نفسه، حيث يجري تنظيم مهرجان الكي بوب العالمي، وهو مسابقة سنوية لمواهب الكي بوب تنظمها وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، وهيئة الإذاعة والتليفزيون الكورية "كى بي إس" والبعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج.

وسيقام المهرجان على المسرح المكشوف بدار الأوبرا في 24 مايو، وهي الجولة التمهيدية التي تتيح لعشاق الكى بوب المصريين الحصول على فرصة لعرض مواهبهم والتنافس على المشاركة في مهرجان الكي بوب العالمي في نسخته النهائية في كوريا الجنوبية.