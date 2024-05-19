نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حماس" على "حادث مروحية" الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث "هبوط صعب".

وأفادت وكالة "مهر للأنباء" بأن الرشق قال على حسابه في منصة "تلغرام" إن "قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكل من معهم".