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أول تعليق من حماس" على "حادث مروحية" الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث "هبوط صعب".
وأفادت وكالة "مهر للأنباء" بأن الرشق قال على حسابه في منصة "تلغرام" إن "قلوبنا مع الشعب الإيراني الشقيق.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكل من معهم".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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