العالم اليوم -  مصر تكشف سبب حادث سقوط حافلة الركاب بالنيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:26 مساءً - كشفت وزارة النقل المصرية أن سبب حادث سقوط حافلة ركاب من ظهر عبارة بنهر النيل ووفاة 12 فتاة، يعود إلى مشاجرة سائق الحافلة مع أحد المواطنين.

وفي التفاصيل أوضحت الوزارة أنه وأثناء رسو العبارة قام سائق الحافلة (ميكروباص) بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك للخلف بالحافلة وسقط في المياه.

وأشار بيان الوزارة أن "المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها أخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات" .

وأوضح البيان أنه تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كافة العبارات المنتهية ترخيصها والتى لم تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة وتكليف هيئة الطرق بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه العبارات.

وقد خلف الحادث وفاة 12 فتاة، صباح الثلاثاء، بعد سقوط الحافلة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وأكد مصدران مصريان أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة من سكان محافظة المنوفية بدلتا النيل إلى مقر عملهن بمراكز لتجفيف وتغليف الفاكهة بمحافظة الجيزة المقابلة فضلا عن السائق، وذكرا أنه تم انتشال 9 ناجين من بينهم السائق، وأن 4 عاملات في عداد المفقودين.

ويفصل النيل في هذه المنطقة بين منطقة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية ومنطقة منشأة القناطر بالجيزة.