العالم اليوم - شريحة دماغ عربية تتفوق على "نيورالينك".. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر شريحة دماغ عربية تتفوق على "نيورالينك".. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 01:21 مساءً - سمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لشركة نيورالينك بثاني زراعة لشريحة الدماغ التي تطورها الشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، وهذا بعد ما واجهت شريحته مشكلات في أدائها، يُتوقع أن تتداركها الشركة.

وفي ذات الوقت، نجح فريق عربي في ابتكار شريحة أخرى اسمها "نانو-بلاتينَم"، تنتظر موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأميركية على استخدامها مع البشر لتطوير الجراحات، وهو ما يفتح الباب على علاجات متطورة لأمراض الأعصاب، وعلاج ألزهايمر وأمراض غيرها.. والرائع بالنسبا لنا، أن شريحة "نانو-بلاتينَم" يقودها فريق عربي.

وسلط رئيس قسم الجراحة في جامعة "أوريغون" البروفسور أحمد رسلان، خلال لقائه مع برنامج "الصباح" على " دوت الخليج " الضوء على خصائص ومزايا شريحة "نانو-بلاتينَم":

تقوم شريحة "نانو-بلاتينَم" بتسجيل البيانات على سطح الدماغ دون الحاجة لاختراق خلايا المخ، على عكس التقنية المستخدمة في شريحة إيلون ماسك.

تتميز شريحة "نانو-بلاتينَم" بتفوقها في عدد نقاط التسجيل مقارنة بشريحة إيلون ماسك، فضلاً عن قدرتها على تغطية مساحة أكبر من الدماغ وإيصال الإشارات العصبية بشكل أكثر فعالية مقارنة بشريحة إيلون ماسك.

استغرق الوصول إلى هذا النجاح سنوات طويلة من الأبحاث والتجارب المكثفة.

يتم تحديد حجم مساحة الشريحة وفقاً لحجم العملية الجراحية المطلوبة.

تتيح الشريحة، عند التصاقها بسطح الدماغ، مرور سائل النخاع إلى الدماغ مع الحفاظ على قدرة عالية على التسجيل دون الحاجة لأي اختراق وتغيير للدماغ.

تؤدي شريحة إيلون ماسك، عبر اختراقها للدماغ، إلى التسبب في تليفات دماغية وتغيرات في خلايا المخ.

تُستخدم هذه الشرائح في التطبيقات الطبية لعلاج الأمراض المستعصية، وفقًا لإجراءات طبية وقانونية صارمة للغاية، مما يتيح قراءة دقيقة لنشاط الدماغ.

بإمكان هذه الشرائح ألن تتطور إلى أجهزة تكميلية، مثل سماعات الأذن أو الأدوات التي تعمل على تحسين الأداء المعرفي والذاكرة والرؤية والعديد من الوظائف الأخرى.

من جانبه، يوضح مدير مختبر IEBL، البروفسور شادي الضايع، خلال مداخلته الجوانب الفنية لشريحة "نانو-بلاتينَم":