الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت أساسا في محافظة "بيت لحم"، كما شملت محافظات: رام الله، ونابلس، والخليل، وأريحا، ورافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
وبهذا يرتفع عدد الذين اعتقلوا من الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 8840 شخص.. ويشمل هذا الرقم من اعتقلوا من المنازل، وعلى الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
وتشمل حصيلة المعتقلين الإجمالية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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