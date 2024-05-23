العالم اليوم - تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 04:25 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وهو ما من شأنه أن يواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ثمانية آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 مايو.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 لتهدئة الطلب في الاقتصاد بشكل عام.