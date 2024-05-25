العالم اليوم - إرجاء مهرجان سينمائي إسرائيلي في ستراسبورغ على وقع حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:18 صباحاً - أعلنت سلطات مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الجمعة، تأجيل مهرجان سينمائي إسرائيلي كان مقرراً أن تستضيفه المدينة الواقعة في شرق فرنسا، إلى أجل غير مسمى في ظل احتدام الحرب في غزة.

وتستضيف المدينة مهرجان "شالوم أوروبا" منذ 15 عاما، وكان من المقرر أن يقام بنسخته المقبلة في الفترة من 16 إلى 20 يونيو، غير أن باريس أبلغت عن عدد متزايد من "الهجمات المعادية للسامية" منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر.

ولم تذكر بلدية المدينة سبب التأجيل، لكنها قالت إن ستراسبورغ "دعمت دائما مهرجان شالوم أوروبا وستواصل القيام بذلك. كذلك، تعد بالمساعدة في إقامة المهرجان في موعد مناسب للمنظمين"، وفقا لفرانس برس.

ولم يرد منظّمو الحدث، وهم ممثلون عن الجالية الإسرائيلية، على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وكتب مهرجان "شالوم أوروبا" على صفحته على فيسبوك أن "أحداثاً" أجبرت على اتخاذ القرار بإقامة الحدث في وقت "أكثر هدوءاً"، مضيفا أن "سلامة المشاركين لدينا ورفاهيتهم تشكّلان أولويتنا المطلقة".

وتعيش الجالية اليهودية الفرنسية، وهي ثالث أكبر مجموعة يهودية في العالم، في حال من التوتر منذ أشهر في مواجهة عدد متزايد من التعديات، بينها تدنيس معالم يهودية.

وفي 17 مايو، قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا أضرم النار في معبد يهودي في مدينة روان في شمال فرنسا.