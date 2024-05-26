العالم اليوم - فيديو.. مقتل عشرات الفلسطينيين في "مجزرة" إسرائيلية في رفح

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مقتل عشرات الفلسطينيين في "مجزرة" إسرائيلية في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 مايو 2024 11:18 مساءً - أفادت مصار فلسطينية محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمالي غرب رفح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين برفح. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء قصف الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي شمال غربي رفح.

وأشار أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.

من جهتها أكدت حماس أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وتتواصل الحرب في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، ما أسفر عن قتل أكثر من 35 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80 آخرين، في حصيلة غير نهائية.