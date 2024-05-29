نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة الأميركية بعد الضربة الإسرائيلية في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه «لا يعتزم تغيير سياسته» بعد المجزرة الإسرائيلية في مخيم للنازحين في رفح بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح للصحافيين إن «الرئيس الأميركي جو بايدن لا يغض الطرف عن ضحايا يسقطون في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لكنه لا يعتزم تغيير سياسته».

وردا على سؤال في شأن «عدد الجثث المتفحمة» الذي قد يدفع بايدن لتغيير مساره، صرح كيربي: «هذا ليس أمرًا غضضنا الطرف عنه».