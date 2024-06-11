العالم اليوم - بعد اختفاء طائرتهم.. إعلان مصير نائب رئيس مالاوي ومرافقيه

وذكر تشاكويرا أن قائد قوات دفاع ملاوي أبلغه أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت وتم العثور على حطام الطائرة.

وأضاف أنه يشعر "بحزن عميق وأسف" لإبلاغ الملاويين بالمأساة الرهيبة.

وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة بالكامل.

واختفت طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.

وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين. وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد حينها ببدء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش)، لكن ذلك لم يحدث.وينتمي الرئيس ونائبه إلى حزبين مختلفين، لكنهما تعاونا لتشكيل تحالف خلال انتخابات 2020.