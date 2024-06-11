‏عباس: لا بدّ من مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع

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أحمد جودة - القاهرة - فال الرئيس الفلسطيني محمود ‏عباس، إنه لا بدّ من مواصلة جهود وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأضاف عباس، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، إن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية يتطلب حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وتالع ‏عباس، أنه حان الوقت لإنهاء مسلسل "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة.

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