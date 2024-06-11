نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالاوي تعلن مصرع نائب الرئيس وجميع من كانوا على متن الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مالاوي، اليوم الثلاثاء، مصرع نائب الرئيس وجميع من كانوا على متن الطائرة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الرئاسي ومجلس الوزراء في مالاوي في بيان صحفي، أن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررا في مطار مزوزو الدولي، الاثنين.

وأضاف البيان أن نائب رئيس مالاوي، الدكتور ساولوس شيليما وتسعة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة عندما اختفت.