نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 37164 شهيدًا بالقصف الإسرائيلي منذ أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37164 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و120 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37164 شهيدا و84832 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 249 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.