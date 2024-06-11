مسؤول إسرائيلي: "مقترح غزة" يمكّن إسرائيل من تحقيق أهدافها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول بالحكومة الإسرائيلية لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن بلاده "لن تنهي الحرب حتى تحقق جميع أهدافها".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "المقترح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن والقضاء على حماس".
ومنذ بداية الحرب في غزة، يشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنهم يهدفون إلى تدمير القدرات العسكرية لحماس وإطلاق سراح الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدها لبلادهم في المستقبل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، قبل أيام، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
- المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
- إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار ما دام استمرت المحادثات.
- خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.
- المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.
- المرحلة الثالثة.. سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.