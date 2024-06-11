مسؤول إسرائيلي: "مقترح غزة" يمكّن إسرائيل من تحقيق أهدافها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول بالحكومة الإسرائيلية لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن بلاده "لن تنهي الحرب حتى تحقق جميع أهدافها".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "المقترح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن والقضاء على حماس".

ومنذ بداية الحرب في غزة، يشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنهم يهدفون إلى تدمير القدرات العسكرية لحماس وإطلاق سراح الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدها لبلادهم في المستقبل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، قبل أيام، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".