نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 4 جنود إسرائيليين في "المبنى المفخخ" برفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، الإثنين، حيث دخلت الحرب شهرها التاسع.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن الجنود "قتلوا خلال معارك جنوبي غزة" الإثنين، من دون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.

وأوردت هيئة "كان" للبث العام الإسرائيلية أن الجنود قتلوا في انفجار مبنى مفخخ في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، حيث يركز الجيش عملياته.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أعلنت الإثنين أن مقاتليها قتلوا وجرحوا عددا من الجنود الإسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ بمخيم الشابورة للاجئين في رفح.

وقال المراسل العسكري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن 7 جنود أصيبوا في الانفجار، من بينهم 5 إصاباتهم بالغة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في غزة في 27 أكتوبر، إلى 298، حسب الجيش.

