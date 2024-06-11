بينهم 7 ملايين هربوا بعد الحرب.. أكثر من 10 ملايين نازح داخل السودان

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أحمد جودة - القاهرة - نزح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد، من بينهم أكثر من 7 ملايين، نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في العام الماضي، وفق منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة عبر منصة إك: "أكثر من 10ملايين في السودان فرّوا من بيوتهم، إذ دفعت الحرب نحو ربع السكان إلى ترك منازلهم".

وحذرت المنظمة في الأسبوع الماضي من ارتفاع عدد النازحين بسبب الحرب في السودان إلى 10 ملايين في الأيام المقبلة، واصفة الوضع بـ "أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم".

وأوضحت المنظمة الأممية أن عدد النازحين في جميع أنحاء البلاد بلغ منذ اندلاع الحرب 7.26 ملايين، يضاف إلى 2.83 مليون نازح قبل الحرب.

وتدور حرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألفًا في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

ولا تزال حصيلة الحرب غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

كما دفعت الحرب نحو مليونين ونصف مليون شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة.

واليوم، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن "قلقه البالغ" من العنف في إقليم دارفور غرب السودان، وحثّ الشهود على ارسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق في الجرائم المحتملة فيه.

وأمس الاثنين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اغلاق آخر مستشفى في الفاشر بعد هجوم قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه المدينة الرئيسية، في دارفور.