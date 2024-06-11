العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي فى منطقة غابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما، مع 9 ركاب آخرين، من بينهم زوجته، وذلك في منطقة غابات.

واختفت الطائرة صباح يوم الاثنين أثناء قيامها بالرحلة التي استغرقت 45 دقيقة من عاصمة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، ليلونغوي، إلى مدينة مزوزو، على بعد حوالي 370 كيلومترًا إلى الشمال.

وقال الرئيس المالاوي ازاروس تشاكويرا اليوم الثلاثاء إن نائبه وتسعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة.

وعُثر على حطام الطائرة العسكرية التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما في منطقة جبلية في شمال البلاد بعد عملية بحث استمرت أكثر من يوم. وقال الرئيس اتشاكويرا في خطاب مباشر على التلفزيون الرسمي إنه لم يكن هناك ناجون من الحادث.

وشهدت البلاد منذ أمس عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة كانت تقل تشيليما البالغ من العمر 51 عامًا والسيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري وثمانية آخرين يشتبه في تحطمها في منطقة جبلية شمال البلاد.