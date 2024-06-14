غزة: 15694 طفـلا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع

أفاد مسؤولون فلسطينيون، بأنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة استشهد 15694 طفلا و 10367 امرأة ودمر الاحتلال آلاف البنايات السكنية والجامعات والمساجد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وذكر المسؤولون في تقرير لها أن 70 % من الضحايا هم من الأطفال وأن أكثر من 17 ألف طفل باتوا يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما.

وأضافوا أن جيش الاحتلال ارتكب 3300 مجزرة أسفرت عن استشهاد 37202 شهيدا و10 آلاف مفقود فيما استشهد 33 طفل من المجاعة ونقص التغذية.

وأشار إلى أنَّ جيش الاحتلال قتل 70 فردًا من فرق الدفاع المدني و150 صحفيًا في حين جرى العثور على سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات بغزة انتشل منها 520 شهيدا فلسطينيا من بين مجمل أعداد الشهداء.

وحول الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنازل السكينة أوضح أن جيش الاحتلال دمر 138.400 وحدة سكنية بالكامل كما دمر 453 ألف وحدة سكنية أخرى جزئيا.

وذكر أنَّ هذه الأعداد يضاف إليها تدمير 194 مقرا حكوميا كما دمر الاحتلال 431 مدرسة وجامعة ما بين تدمير كلى وجزئي إلى جانب تدمير 604 جامع تدميرا كليا و 200 مسجد تدميرا جزئيا.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل 500 فلسطيني من بينهم 310 كادرا صحيا و 20 صحفي في وقت أخرج فيه 33 مستشفى و 55 مركزا صحيا عن الخدمة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي للشهر التاسع على التوالي ومازال يوسع عنوانه البري في رفح بجنوب القطاع ومدينة غزة.