هيرميس للوساطة تقتنص صدارة تعاملات السمسرة خلال يونيو بحصة…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 02:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات خلال شهر يونيو 2024، بعدما سجلت 11.68 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 14.5%.

وفي المركز الثاني جاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بعد أن سجلت تداولات بقيمة 9 مليارات جنيه، وحصلت على حصة سوقية 11.3%، ثم شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات 7 مليارات جنيه مستحوذة على حصة سوقية 8.8%.

ورابعًا جاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية محققة قيم تداولات 6.9 مليارات جنيه بحصة سوقية 8.6%، ثم كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بتداولات بلغت 5.4 مليارات جنيه بحصة سوقية 6.8%، وسادسا: مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بتداولات 4.99 مليارات جنيه، تمثل حصة سوقية 6.2%.

واحتلت الأهلي فارس لتداول الأوراق المالية المركز السابع في القائمة بقيم تداول 4 مليارات جنيه لتستحوذ على حصة سوقية 5% من سوق السمسرة، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات 3.89 مليارات جنيه وبحصة سوقية 4.8%، وتاسعا وعاشرا جاءت شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وبلتون لتداول الأوراق المالية بتداولات 3.6 مليارات جنيه و3.4 مليارات جنيه على الترتيب.