نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. محمد الشناوي يصدم الأهلي بشأن تجديد عقده وتفاصيل مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 1-7-2024 في السطور التالية:

محمد الشناوي يصدم الأهلي بشأن تجديد عقده

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب محمد الشناوي حارس الأهلي تأجيل تجديد عقده إنتظارًا للعروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية من أندية سعودية أبدت رغبتها في ضمّه بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: محمد الشناوي تلقى عروض جادة ومُغرية من الدوري السعودي حيث ترغب أربعة أندية هناك هي، الوحدة والقادسية والفيحاء وضمك في التعاقد معه بشكل رسمي.

وأشار محمد الليثى إلى أن الوكيل السعودي الذي أحضر العروض لمحمد الشناوي أكد له أن المقابل المالي قد يصل إلى 6 مليون دولار في الموسمين أي ما يقرب من 290 مليون جنيه بواقع 145 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأكد، أن محمد الشناوى وافق على العرض السعودي المُغر للغاية لرغبته في تأمين مستقبله، لذا تحدث مع مسئولو الأهلي وطالبهم بالموافقة على هذا العرض وهو ما قد يحدث قريبًا في ظل رغبة النادي عدم الوقوف في طريق الحارس الدولي لتأمين مستقبله بعقد قد لا يتكرر مرة ثانية.

تفاصيل مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات

ينتظر النجم الدولي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدور القرار النهائي بشأن أزمة المنشطات الخاصة باللاعب، والتي توقف على إثرها من المشاركة في المباريات.

وأكد الصحفي "حسام زايد" والمسئول في لجنة مكافحة المنشطات؛ في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" رمضان صبحي حضر الجلسة الثانية يوم السبت الماضي، وجميع الإجراءات الخاصة بالاستماع؛ انتهت حيث كان هناك جلسة أخرى قبل عيد الأضحى، واستمرت لمدة 6 ساعات".

ثم اضاف:" رمضان صبحي في الوقت الحالي ينتظر صدور قرار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بخصوص إيقاف اللاعب، وليس بإمكانني الحديث عن الذي سيحدث في المستقبل بشأن مستقبل اللاعب".

واختتم:" القرار سيتم صدوره في الفترة ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، ولكن لن يتم السماح لرمضان صبحي المشاركة مع فريق بيراميدز في المباريات خلال هذه الفترة قبل الإعلان عن القرار النهائي".

موقف محمود كهربا من الرحيل عن الأهلي بعد أزمته مع كولر



بات النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الناقد الرياضي عمرو ثروت، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا ليس سعيد داخل النادي الأهلي، وهناك بالفعل خلافات بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

وأضاف:" كهربا غاضب للغاية بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي؛ ولا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء ".

وأشار:" كهربا لديه خلافات كذلك مع مساعد مارسيل كولر، وهو سبب المشكلة في مران المستبعدين من مباراة فاركو، ولذلك لم يستكمل المران".

واختتم:" كهربا يمتلك العديد من العروض السعودية، والأقرب هو الانتقال إلى أحد هذه الأندية، والنادي الأهلي رحب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق، نظرا لأنه من المقرر أن يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ".