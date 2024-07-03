بايدن يلتقي نتنياهو نهاية الشهر الجاري

جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي، قوله، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد بسحب الدعم الأمريكي لإسرائيل إذا نفذت عملية انتقامية كبيرة ضد إيران، وذلك عقب إطلاق إيران لمئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على تل أبيب في أبريل الماضي. وأكدت الصحيفة أن بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية وُصفت بأنها "محاضرة" في أعقاب الهجوم الذي تم إحباطه بنجاح في 18 أبريل الماضي. قال بايدن لنتنياهو: "دعوني أكون واضحًا تمامًا، إذا أقدمتم على هجوم كبير نحو إيران، فستكونون بمفردكم".

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