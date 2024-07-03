سقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين حاولوا العودة لشرق غزة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بارتقاء 4 شهداء وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين حاولوا العودة لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.





وقبل قليل، جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها لحيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة، كما أطلقت طائرة مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي النار صوب الأحياء الجنوبية لمدينة غزة. وارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال سيارة شرقي مخيم المغازي وسط غزة إلى ثلاثة شهداء.

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