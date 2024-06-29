الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 40 مليار…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 02:12 مساءً - حمدي أحمد_ قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقيات استثمارية مع مصر بقيمة 40 مليار يورو.

وأضافت فون دير لاين، خلال كلمتها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الدعم المقدم لمصر سيسهم في دعم النمو وتوفير فرص عمل اكثر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي تلقى ردود فعل جيدة ومشجعة من القطاع الخاص منذ مارس الماضي بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر.

وأوضحت أن أوروبا تدعم خطط مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة، لافتة إلى توقيع اتفاقية لتوفير التدريب الرقمي للمصريين لتوفير العمالة الماهرة للشركات.

وأكدت فون دير لاين، أن مصر وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى والشراكة بينهما مهمة للطرفين.