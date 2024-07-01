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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي مع لاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا، ليعود مجددا للعمل مع المدرب أوليفر جلاسنر.

كريستال بالاس يتعاقد مع صفقة ذهبية

ووقع كامادا عقدا مدته موسمين سيدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء تعاقده مع نادي لاتسيو الإيطالي.

ولعب كامادا تحت قيادة جلاسنر في آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 40 هدفا وصنع 33 في 179 مباراة مع الفريق الألماني.

وقال كامادا لموقع النادي "أنا متحمس للانضمام لكريستال بالاس والعمل مجددا مع جلاسنر الذي أعرفه جيدا".

وأضاف "أتطلع لاختبار نفسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتمنى أن أحقق أنا والفريق أهدافنا سويا".

من جانبه قال ستيف باريش رئيس النادي الإنجليزي "دايتشي موهبة استثنائية حقا، لقد كان أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وسيكون إضافة قوية لنا بفضل خبراته وقدراته الفنية".

وأصبح كامادا ثاني صفقات كريستال بالاس استعداداللموسم الجديد بعد التعاقد مع المدافع المغربي الدولي شادي رياض.